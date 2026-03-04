A DH Group havi tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján 2026 februárjában országosan 8 769 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérhette a 250 milliárd forintot.

A januári gyenge kereslet rányomta a bélyegét a februári adásvételekre is a hazai ingatlanpiacon. A DH becslése szerint februárban 8 769 ingatlan tranzakció történt. Ez ugyan 14,5%-kal több az előző havinál, de a tavalyi, jóval élénkebb februárhoz képest 22,7%-os visszaesést jelent.

Az idei február forgalma elmarad az elmúlt öt évben megszokott, 10 ezer feletti szinttől. Ennél gyengébb adatot az elmúlt időszakban csak 2023 februárjában (6 253 adásvétel) rögzítettek a szakértők.

Mindeközben a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai alapján a jelzáloghitel-piacon idén februárban 250 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott.

Ez az összeg 6,4%-kal magasabb az előző hónapétól, a tavaly februári MNB-adatokhoz képest pedig közel 108%-os növekedést jelent.

Segédlet

Az alábbi táblázat a DH által az aktuális hónapban becsült havi tranzakciómennyiségeket mutatja.