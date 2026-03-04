A DH Group havi tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján 2026 februárjában országosan 8 769 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérhette a 250 milliárd forintot.
A januári gyenge kereslet rányomta a bélyegét a februári adásvételekre is a hazai ingatlanpiacon. A DH becslése szerint februárban 8 769 ingatlan tranzakció történt. Ez ugyan 14,5%-kal több az előző havinál, de a tavalyi, jóval élénkebb februárhoz képest 22,7%-os visszaesést jelent.
Az idei február forgalma elmarad az elmúlt öt évben megszokott, 10 ezer feletti szinttől. Ennél gyengébb adatot az elmúlt időszakban csak 2023 februárjában (6 253 adásvétel) rögzítettek a szakértők.
Mindeközben a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai alapján a jelzáloghitel-piacon idén februárban 250 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott.
Ez az összeg 6,4%-kal magasabb az előző hónapétól, a tavaly februári MNB-adatokhoz képest pedig közel 108%-os növekedést jelent.
Az alábbi táblázat a DH által az aktuális hónapban becsült havi tranzakciómennyiségeket mutatja.
A DHTB módszertana: az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adásvételi tranzakciószám. A DHTB a DH által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul.
A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak:
1. A KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH többhavi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos (esetenként akár 1-2 éves) késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek.
2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége.
3. A Duna House Groupból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés.
Figyelem! A DHTB adatai nem alkalmasak a DH hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére, továbbá nem alkalmasak a Duna House Group üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására.
Jelzáloghitel-előrejelzés: a Credipass által nyújtott adatok elsősorban gyors trendelőrejelzésre használhatók, az MNB minden hónap elején publikálja a 2 hónappal azelőtti időszak tényadatait.