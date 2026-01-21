Gyorsítósáv helyett akadálypálya? Új szabályok nehezítik az Otthon Startos beruházásokat
A kormány felpörgetné az Otthon Start Programot, de közben olyan szabályokat vezetett be, amelyek miatt egyre több fejlesztő vakarja a fejét. Január 1-jétől ugyanis komoly bírság fenyegeti azokat az ingatlanfejlesztőket, akik nem tudják a megszabott határidőn belül felépíteni és eladni az Otthon Start-kompatibilis lakásokat. A cél egyértelmű: gyors építés, gyors értékesítés, nulla spekuláció. A mellékhatás viszont már most látszik: projektek zsugorodnak, lakásszámok csökkennek, vidéken pedig komoly fék került a rendszerbe.
Új szabály, régi probléma: gyorsítanának, de mennyire reális ez?
A…
