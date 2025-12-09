KAMATMENTES CSODA VAGY FIATALOKNAK ÁLLÍTOTT CSAPDA? – ezért fordít mindenki hátat a Munkáshitelnek!

Kamatmentes milliók, nulla kamat, „ingyenpénz” a fiataloknak – első hallásra úgy hangzik, mintha egy új élet indulhatna 2025-ben. A Munkáshitel indulásakor szó szerint felrobbant az érdeklődés, aztán jött a kijózanodás: úgy tűnik, a fiatalokat nem lehet büntetlenül röghöz kötni. És ezt most már a kormány is kezdheti komolyan venni.

Az indulás nagy durranás volt – aztán pár hét alatt kifulladt

A 2025 januárjában elindított, kamatmentes Munkáshitelre akár 300 ezer fiatal lehetett volna jogosult. Ehhez képest az első hónapban csupán 2000,…