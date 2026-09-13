Modern otthonok, zöld környezet és jó lokáció: igazán figyelemre méltó lakóparkokat mutatunk
Legyen szó debreceni új építésű lakásról, budapesti városi otthonról vagy akár hosszabb távú befektetésről, a lokáció, az energiahatékonyság és a korszerű műszaki tartalom egyre fontosabb szemponttá válik a választásnál. Az alábbi lakóparkok eltérő élethelyzetekre kínálnak megoldást: van közöttük energiatakarékos, zöld környezetben épülő fejlesztés, belvárosközeli városi projekt és olyan lakópark is, amely a kiváló közlekedés miatt lehet különösen érdekes.
Epres Liget – Modern, energiatakarékos otthonok Debrecenben
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