A magyarok többsége nem is olyan otthonban él, amilyet szeretne: döbbenetes számok derültek ki
Hiába a saját lakás vagy ház, a magyarok jelentős része mégsem érzi úgy, hogy valóban megtalálta álmai otthonát. Egy friss országos kutatás szerint a lakásvásárlók mindössze 27 százaléka tudott úgy ingatlant venni, hogy közben semmilyen fontos dologról nem kellett lemondania. A helyzet Budapesten még rosszabb: a fővárosi vásárlóknak csak 18 százaléka mondta azt, hogy kompromisszumok nélkül jutott új otthonhoz. És van egy még meglepőbb adat: a magyarok 63 százaléka elköltözne jelenlegi lakóhelyéről, ha erre lehetősége lenne – derül ki a…Tovább a teljes cikkre
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