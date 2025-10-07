Modern galériás lakás eladó zöldövezeti környezetben, Pesthidegkúton
Eladó egy modern, galériás lakás Budapest II. kerületében, Pesthidegkút csendes, zöldövezeti részén. A lakás egyszerre kínál nyugalmat, modern kialakítást és természetközeli életstílust, miközben a belváros is könnyen elérhető. A Gercse–NATURA 2000 terület közelsége garantálja a friss levegőt és a természet közelségét, így ideális választás mindazoknak, akik a város és a természet előnyeit ötvöznék.
Az ingatlan főbb jellemzői
Ez az eladó pesthidegkúti lakás kulcsrakész állapotban várja új tulajdonosát. Modern belső terei és praktikus kialakítása ideális választássá teszik fiatalok, párok és befektetők…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.