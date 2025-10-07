Otthon 
magazin@otthonterkep.hu Otthonterkep

Modern galériás lakás eladó zöldövezeti környezetben, Pesthidegkúton

Eladó egy modern, galériás lakás Budapest II. kerületében, Pesthidegkút csendes, zöldövezeti részén. A lakás egyszerre kínál nyugalmat, modern kialakítást és természetközeli életstílust, miközben a belváros is könnyen elérhető. A Gercse–NATURA 2000 terület közelsége garantálja a friss levegőt és a természet közelségét, így ideális választás mindazoknak, akik a város és a természet előnyeit ötvöznék.

Az ingatlan főbb jellemzői
Ez az eladó pesthidegkúti lakás kulcsrakész állapotban várja új tulajdonosát. Modern belső terei és praktikus kialakítása ideális választássá teszik fiatalok, párok és befektetők…

Tovább a teljes cikkre


Topsztori