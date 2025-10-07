Modern galériás lakás eladó zöldövezeti környezetben, Pesthidegkúton

Eladó egy modern, galériás lakás Budapest II. kerületében, Pesthidegkút csendes, zöldövezeti részén. A lakás egyszerre kínál nyugalmat, modern kialakítást és természetközeli életstílust, miközben a belváros is könnyen elérhető. A Gercse–NATURA 2000 terület közelsége garantálja a friss levegőt és a természet közelségét, így ideális választás mindazoknak, akik a város és a természet előnyeit ötvöznék.

Az ingatlan főbb jellemzői

Ez az eladó pesthidegkúti lakás kulcsrakész állapotban várja új tulajdonosát. Modern belső terei és praktikus kialakítása ideális választássá teszik fiatalok, párok és befektetők…