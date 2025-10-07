Jön az első nagy módosítás az Otthon Startban: több ezren lélegezhetnek fel a könnyítések miatt!
A kormány éjszaka közzétette az Otthon Start program első módosításait — és ezek bizony komoly könnyítéseket hoznak az igénylőknek. A 3%-os fix kamatozású támogatott lakáshitel szeptemberi indulása óta naponta több mint ezer igénylés futott be, most pedig a gyakorlatban felmerült problémákra reagálva pontosan átszabják a szabályokat.
Az új rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátották, így hamarosan végleges formát is kaphat. Mutatjuk a legfontosabb pontokat, amik rengeteg család számára nyithatnak új lehetőséget.
1. Könnyítés az első lakásszerzőknek
Eddig egyetlen ingatlanban lehetett csak tulajdonos…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.