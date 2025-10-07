Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?

A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználható, ingatlanfedezet nélküli hitelt? Utánajártunk és azt is mutatjuk, hogyan érdemes elindulni az igénylés útján. 2025 őszén a személyi kölcsönök piaca nem csupán növekedést, hanem jelentős szerkezetváltást mutat. Az augusztusi MNB […]