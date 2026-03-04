Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piacot, a támogatott hitelek aránya meghaladta a 80%-ot a teljes volumenen belül. Eközben a személyi kölcsönök volumene valamelyest csökkent, de még mindig magas szinten van. Az idei év is […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.