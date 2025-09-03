Metrodom Beat – ritmust ad az életednek!

A Metrodom legújabb lakóparkja, a Metrodom Beat nem egyszerűen otthonokat kínál, hanem egy életstílust. Elhelyezkedése, egyedülálló közösségi szolgáltatásai és a lakások prémium minősége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Metrodom Beat kiemelkedjen Budapest új építésű lakóházai közül.

Kiváló elhelyezkedés, könnyű közlekedés

A Metrodom Beat a Marina sétány közelében, az Újpesti-öböl és az Árpád híd szomszédságában, a Turóc utcában épül. A belváros mindössze 15 perc alatt elérhető, a legközelebbi metrómegálló, a Gyöngyösi utcai, pár perces sétára található. A környéken számos buszjárat (105,…