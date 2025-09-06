Megszületett a nagy alku Rákosrendezőről: 800 millió eurós fejlesztés jöhet Budapesten!
Hónapok óta tartó viták után megszületett a megállapodás Rákosrendező jövőjéről: az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a Budapesti Közművek (BKM) aláírta az infrastruktúra-fejlesztési szerződést, amelyet most már a Főváros is jóváhagyott.
Mi a tét?
A megállapodás rögzíti, hogy Budapest jogosult a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre – ugyanarra az összegre, amit korábban az arab befektető, az Eagle Hills kapott volna.
Ez a gigantikus projekt Alsórákos és Herminamező határán nem kevesebbet ígér, mint hogy:
új vasúti és közúti…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.