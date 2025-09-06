Megszületett a nagy alku Rákosrendezőről: 800 millió eurós fejlesztés jöhet Budapesten!

Hónapok óta tartó viták után megszületett a megállapodás Rákosrendező jövőjéről: az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a Budapesti Közművek (BKM) aláírta az infrastruktúra-fejlesztési szerződést, amelyet most már a Főváros is jóváhagyott.

Mi a tét?

A megállapodás rögzíti, hogy Budapest jogosult a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre – ugyanarra az összegre, amit korábban az arab befektető, az Eagle Hills kapott volna.

Ez a gigantikus projekt Alsórákos és Herminamező határán nem kevesebbet ígér, mint hogy:

új vasúti és közúti…