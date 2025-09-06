Szeptembertől jön az „energiaforradalom” a társasházaknál: napelemes közösségek indulhatnak Magyarországon!

Eljött a pillanat, amire évek óta vártak a magyar társasházak és lakásszövetkezetek: szeptember 1-jétől végre hivatalosan is létrehozhatnak energiaközösségeket! Ez azt jelenti, hogy mostantól a lakóközösségek nemcsak spórolhatnak a rezsin, hanem valódi energiatermelőkké válhatnak.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A friss jogszabály (a villamos energia törvény új kiegészítése) lehetővé teszi, hogy akár két lakás tulajdonosa összefogjon, és közösen üzemeltessen háztartási méretű kiserőművet, például napelemet. Az így megtermelt áramot a társasház:

először a közös fogyasztásra (lift, világítás, közös helyiségek) használhatja fel,…