Megroppant az ingatlanpiaci óriás? Jogerősen pert vesztett az Ingatlan.com – szabad utat kap a kihívója!
Fordulat a hazai ingatlanpiacon: a bíróság kimondta, hogy a Reálmonitor Árminimum.hu oldala és az Ingatlanhirdetés Figyelő alkalmazása teljesen megfelel az EU-s jognak, vagyis az Ingatlan.com hiába próbálta leállítani a szolgáltatást – írja közleményében a per győztese.
A döntés jelentősége óriási: mostantól hivatalosan is szabad utat kap a konkurens modell, amely egyetlen felületre gyűjt minden hirdetést egy adott ingatlanról, megmutatja a legolcsóbb ajánlatot, és összehasonlítja az árakat is – olvashatjuk a Portfolio oldalán.
Mi történt pontosan?
A Reálmonitor olyan szolgáltatást indított,…
