Megroppant az ingatlanpiaci óriás? Jogerősen pert vesztett az Ingatlan.com – szabad utat kap a kihívója!

Fordulat a hazai ingatlanpiacon: a bíróság kimondta, hogy a Reálmonitor Árminimum.hu oldala és az Ingatlanhirdetés Figyelő alkalmazása teljesen megfelel az EU-s jognak, vagyis az Ingatlan.com hiába próbálta leállítani a szolgáltatást – írja közleményében a per győztese.

A döntés jelentősége óriási: mostantól hivatalosan is szabad utat kap a konkurens modell, amely egyetlen felületre gyűjt minden hirdetést egy adott ingatlanról, megmutatja a legolcsóbb ajánlatot, és összehasonlítja az árakat is – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

Mi történt pontosan?

A Reálmonitor olyan szolgáltatást indított,…