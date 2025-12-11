Lakásépítési lavina Budapesten: több ezer új otthon már jövőre – az Otthon Start most robban be igazán!

Óriási lakásépítési boom indulhat Budapesten, ha minden a kormány tervei szerint halad. A szeptemberben elindult Otthon Start Programot a kabinet nem csak a vevői oldalról támogatja, hanem a fejlesztőknek is megnyitja a gyorsítósávot, egyes beruházások nemzetgazdasági kiemelésével.

Ez nem csak papírmunka: eddig 12 fejlesztés kapott hivatalosan kiemelést, ami látványosan felgyorsítja az engedélyezést és az adminisztrációt – tájékoztatott a Portfolio.

Az Indotek lehet az egyik legnagyobb nyertes

A legtöbb kiemelést eddig az Indotek kapta, amely további 10-12 budapesti projekt kiemelésére készül…