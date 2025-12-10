Melyek a legjobb bankszámlák 2025 év végén? – Nézd meg, mennyit nyerhetsz a váltással!
Ma már alapvető elvárás egy bankszámla kapcsán a gyors hozzáférés, a biztonság, a felhasználóbarát app és természetesen a díjmentesség – ez 2025 végén is elérhető, ha tudatosan választunk. Melyek 2025 decemberében bombabiztos bankszámlái? Mutatjuk a legkedvezőbb lehetőségeket! Kulcsfontosságú szempontok a bankszámlaválasztáshoz Amikor bankszámlát választasz, érdemes több tényezőt is mérlegelni és nemcsak a díjakat nézni. Az […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.