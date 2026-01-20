Kétsebességes lett a panelpiac: Budapesten még drágulás, vidéken már fékezés

A Duna House ingatlantranzakciós adatai szerint 2025 végére országos szinten megindult a lakásárak korrekciója. A nominális lakásárindex 13 pontos visszaeséssel 387 pontra csökkent 2025 negyedik negyedévében, miközben a panel- és a téglaépítésű lakások árindexei többségében lefelé mozdultak el. Egy markáns kivétel azonban kirajzolódott: a budapesti panellakások ára az év végén is emelkedett.

Budapesten tovább erősödött a panelpiac

A fővárosi panelárindex 2025 negyedik negyedévében 458 pontról 465 pontra nőtt, ami nominális értelemben további drágulást jelent. Reálértéken az index 209 ponton állt,…