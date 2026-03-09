Leárazott lakásra vadászol? Így tudhatsz róla elsőként az OtthonTérkép mobilapp segítségével
A lakáspiacon gyakran az jár a legjobban, aki a leggyorsabban reagál. Egy új hirdetés vagy egy árcsökkentés után sokszor már néhány órán belül megindulnak az érdeklődők. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás abban segít, hogy ne utólag találkozz ezekkel a lehetőségekkel: azonnali értesítést küld, amikor egy a keresési feltételeidnek megfelelő lakás ára csökken vagy új ingatlan kerül a piacra.
A lakáspiacon a gyors reakció sokszor döntő
Sok lakáskereső találkozik azzal a helyzettel, hogy kinéz egy ingatlant, de az aktuális ár túl magasnak tűnik….
