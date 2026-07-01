Már milliókat bukhatsz, mielőtt beköltöznél: ezt a hibát rengeteg lakásvásárló elköveti
Egy lakás megvásárlása sokak életének legnagyobb pénzügyi döntése, mégis meglepően sokan fizetnek ki milliós foglalót úgy, hogy valójában nem tudják, milyen jogi helyzetű ingatlant vesznek meg. A legrosszabb pedig az, hogy a kellemetlen meglepetésekre gyakran csak akkor derül fény, amikor a pénz már az eladó számláján van. A közjegyzők szerint ilyenkor könnyen veszélybe kerülhet az egész adásvétel, és akár jelentős anyagi veszteség is érheti a vevőt – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.
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