Már milliókat bukhatsz, mielőtt beköltöznél: ezt a hibát rengeteg lakásvásárló elköveti

Egy lakás megvásárlása sokak életének legnagyobb pénzügyi döntése, mégis meglepően sokan fizetnek ki milliós foglalót úgy, hogy valójában nem tudják, milyen jogi helyzetű ingatlant vesznek meg. A legrosszabb pedig az, hogy a kellemetlen meglepetésekre gyakran csak akkor derül fény, amikor a pénz már az eladó számláján van. A közjegyzők szerint ilyenkor könnyen veszélybe kerülhet az egész adásvétel, és akár jelentős anyagi veszteség is érheti a vevőt – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Egyetlen ellenőrzés hiánya is milliókba kerülhet

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