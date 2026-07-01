A legtöbben ezen buknak el hitelfelvételkor – pedig évekre meghatározhatja a családi kasszát
Amikor valaki személyi kölcsönt szeretne felvenni, az első kérdés szinte mindig ugyanaz: mekkora hitelösszeget kaphat a banktól? Pedig a szakértők szerint ennél jóval fontosabb, hogy a havi törlesztőrészlet mellett mennyi pénz marad a mindennapi kiadásokra, és marad-e elegendő tartalék a váratlan helyzetek kezelésére is.
Egy hitel ugyanis nem néhány hónapos kötelezettség. A személyi kölcsön futamideje akár öt, hét vagy tíz év is lehet, így a most meghozott döntés hosszú időre befolyásolhatja a család pénzügyi mozgásterét. Éppen ezért nem feltétlenül az…Tovább a teljes cikkre
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