A legtöbben ezen buknak el hitelfelvételkor – pedig évekre meghatározhatja a családi kasszát

Amikor valaki személyi kölcsönt szeretne felvenni, az első kérdés szinte mindig ugyanaz: mekkora hitelösszeget kaphat a banktól? Pedig a szakértők szerint ennél jóval fontosabb, hogy a havi törlesztőrészlet mellett mennyi pénz marad a mindennapi kiadásokra, és marad-e elegendő tartalék a váratlan helyzetek kezelésére is.

Egy hitel ugyanis nem néhány hónapos kötelezettség. A személyi kölcsön futamideje akár öt, hét vagy tíz év is lehet, így a most meghozott döntés hosszú időre befolyásolhatja a család pénzügyi mozgásterét. Éppen ezért nem feltétlenül az…