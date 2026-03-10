Alacsonyabb díj, kedvezőbb feltételek: a korai döntés előnye
Magyarországon a kockázati életbiztosítás még mindig alulértékelt védelem. A 20–70 év közötti lakosság mindössze körülbelül 10%-a rendelkezik vele – miközben sok család anyagi biztonsága egyetlen keresőtől függ. Egy váratlan tragédia nemcsak érzelmi, hanem súlyos pénzügyi következményekkel is járhat. Pedig éppen nálunk lenne igazán nagy jelentősége a tudatos felkészülésnek. De mire is jó valójában egy halálesetre
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.