Megjelent a rendelet: jövőre külterületi ingatlant is lehet venni Otthon Startból
Külterületen fekvő, vagy épp zártkerti lakóingatlant szeretnél vásárolni? Figyelem jövőre már ezt az Otthon Start felhasználásával is megteheted. Ugyanis 2026. január elsejétő már külterületi lakóház, lakás vásárlására, építésére is lehet fordítni a támogatott hitelt. Az éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben az Otthon Start hitelre vonatkozó rendeletmódosítás. A változás értelmében jövőre már nem csak belterületi lakóház, […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.