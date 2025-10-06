Közvetlen vízparti villa eladó a Balaton déli partján – luxusotthon Balatonmáriafürdőn
Kivételes ajánlat a Balaton déli partján: eladó egy közvetlen vízparti luxusvilla Balatonmáriafürdőn, amely a portugál vintage stílus eleganciáját ötvözi a modern technológiákkal és a balatoni életérzéssel. A 230 m²-es, egyszintes ingatlan egy 1 250 m²-es, saját stéggel rendelkező vízparti telken található, amely hivatalosan igazolt közvetlen tókapcsolattal bír – valódi ritkaság a térségben.
Ez a prémium kategóriás villa nemcsak nyaraló, hanem teljes értékű, luxusotthon, amely kompromisszumok nélkül kínál kényelmet, biztonságot és exkluzív életstílust a Balaton partján.
Balatonmáriafürdő – a déli part…Tovább a teljes cikkre
