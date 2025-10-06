Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk

Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb opció, akkor miért nem váltunk? Mert bizony emberből vagyunk. Túl drága a bankszámlánk A Bankmonitor kutatása szerint az emberek majdnem kétharmada drágállja a bankszámláját, miközben […]