Értesülj elsőként az árcsökkenésekről – így szerezhetsz meg egy jó lakást a legjobb áron!

Ha lakásvásárlást tervezel, tudod, hogy a gyorsaság kulcsfontosságú. Az ingatlanpiacon gyakran előfordul, hogy egy lakás hosszabb ideig vár új tulajdonosra, majd az eladó hirtelen árat csökkent – ilyenkor azok járnak jól, akik az elsők között reagálnak.Az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatása és az új OtthonTérkép mobilalkalmazás abban segít, hogy mindig naprakészen lásd a piaci változásokat, és időben lecsaphass a legjobb ajánlatokra.

Miért érdemes figyelemmel kísérni az ingatlanárakat?

Az ingatlanárak folyamatosan változnak – és sokszor az árleszállítások mögött rejtőznek a legértékesebb lehetőségek.Ha azonnal…