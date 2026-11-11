Kifulladt az Otthon Start-hajrá: novemberre eltűnt a vevők jelentős része
Érezhetően lehűlt a lakáspiac az Otthon Start október végi kifutása után. A Duna House szerint november első napjaiban már 40 százalékkal kevesebb ingatlanmutatás történt, mint október elején, miközben a vételi ajánlatok száma is harmadával esett. A következő hetek ezért jóval csendesebbek lehetnek.
Az október végi hajrá sok olyan vevőt is előrehozott, aki eredetileg csak novemberben vagy decemberben vásárolt volna. Ez most látványosan visszaüt a keresletben.
A Duna House hálózatában november elején munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb mutatás történt, a keresletindex…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.