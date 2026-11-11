Kifulladt az Otthon Start-hajrá: novemberre eltűnt a vevők jelentős része

Érezhetően lehűlt a lakáspiac az Otthon Start október végi kifutása után. A Duna House szerint november első napjaiban már 40 százalékkal kevesebb ingatlanmutatás történt, mint október elején, miközben a vételi ajánlatok száma is harmadával esett. A következő hetek ezért jóval csendesebbek lehetnek.

Az október végi hajrá sok olyan vevőt is előrehozott, aki eredetileg csak novemberben vagy decemberben vásárolt volna. Ez most látványosan visszaüt a keresletben.

A Duna House hálózatában november elején munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb mutatás történt, a keresletindex…