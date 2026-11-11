Végre élhetőbb lehet Budapest egyik legforgalmasabb tere: fákat, virágokat és új padokat kaphat a Boráros tér

Évtizedek óta fontos közlekedési csomópont, mégis sokak számára inkább egy kellemetlen átszállóhely, mintsem egy szívesen használt közösségi tér a Boráros tér. Most azonban jelentős zöldítést és több kényelmi fejlesztést terveznek a IX. kerületben: új fákat, több ezer évelőt, megújuló zöldfelületeket és új ülőhelyeket is kaphat a tér. A beruházás összesen 673 négyzetméternyi zöldfelületet érinthet – írja a Magyar Építők.

A IX. kerületi Boráros tér – amelyet korábban Fa térként is ismertek – története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a mai…