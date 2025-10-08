Kiadó iroda és üzlethelyiség Angyalföld szívében – azonnal költözhető, modern kialakítású helyiség a Kartács utcában
Kiadóvá vált egy 88 m²-es iroda vagy üzlethelyiség Budapest XIII. kerületében, Angyalföld frekventált részén, a Kartács utcában. A modern, letisztult kialakítású ingatlan azonnal költözhető, és tökéletes választás irodaként, bemutatóteremként vagy szolgáltató egységként is.
Lokáció: kiadó üzlethelyiség Angyalföld központjában
A kiadó ingatlan Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében, Angyalföldön található.A Kartács utca csendes, mégis frekventált elhelyezkedése ideális vállalkozások számára, amelyek fontosnak tartják a jó megközelíthetőséget és a reprezentatív megjelenést.
Könnyen elérhető autóval és tömegközlekedéssel
️ Ügyfélbarát, nyugodt környezet
Kiváló közlekedési kapcsolatok (busz,…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.