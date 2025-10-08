Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni

A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskodással el is tudunk érni. Erre megfelelő lehet a nyugdíjbiztosítás. Az egyik legnépszerűbb termék A nyugdíjbiztosítás az egyik legnépszerűbb megtakarítási forma. A MABISZ évkönyve szerint 2024-ben 523 ezer nyugdíjbiztosítási […]