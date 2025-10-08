Otthon 
Földrengést okozott a kormány a lakáspiacon: mostantól mindenki építkezzen?

Az elmúlt hetekben újra felpezsdült a magyar ingatlanvilág: a kormány soha nem látott építkezési hullámot indított el a Lakhatási Tőkeprogrammal, amely közel ezermilliárd forintos beruházási cunamit hozhat a következő években.
De vajon ez valóban ellensúlyozza az egekbe szökő árakat, vagy újabb lökést ad a betonbiznisznek?

Építkezési boom: ezermilliárdos állami program indult
A 2025-ben rajtoló Lakhatási Tőkeprogram célja, hogy a következő 3–5 évben több mint 30 ezer új lakás épüljön Magyarországon.
Az állam 300 milliárd forintos közvetlen támogatást nyújt ingatlanfejlesztő alapoknak,…

