Inglatan-apróhirdetési oldallal bővül a CEE Classifieds portfóliója
Budapest, 2026. január 19. – A CEE Classifieds az Ingatlannet ingatlan-apróhirdetési oldallal bővíti portfólióját. A Bank360 Csoporttal 2026. január 19-én kötött tranzakció során a CEE Classifieds leányvállalatán keresztül százszázalékos tulajdont szerez Magyarország egyik legrégebbi ingatlanos apróhirdetési oldalán. A tranzakcióval a CEE Classifieds célja az, hogy technológiai és üzletfejlesztési szinergiákat teremtsen és egy komplex többoldalas értékajánlattal legyen jelen az online apróhirdetési piacon.
Az Ingatlannetről: A 2000-ben indult Ingatlannet.hu az elsők között kezdte meg az online ingatlanhirdetést és -keresést lehetővé tevő szolgáltatását…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.