Inglatan-apróhirdetési oldallal bővül a CEE Classifieds portfóliója

Budapest, 2026. január 19. – A CEE Classifieds az Ingatlannet ingatlan-apróhirdetési oldallal bővíti portfólióját. A Bank360 Csoporttal 2026. január 19-én kötött tranzakció során a CEE Classifieds leányvállalatán keresztül százszázalékos tulajdont szerez Magyarország egyik legrégebbi ingatlanos apróhirdetési oldalán. A tranzakcióval a CEE Classifieds célja az, hogy technológiai és üzletfejlesztési szinergiákat teremtsen és egy komplex többoldalas értékajánlattal legyen jelen az online apróhirdetési piacon.

Az Ingatlannetről: A 2000-ben indult Ingatlannet.hu az elsők között kezdte meg az online ingatlanhirdetést és -keresést lehetővé tevő szolgáltatását…