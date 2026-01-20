Otthon 
magazin@otthonterkep.hu Otthonterkep

Inglatan-apróhirdetési oldallal bővül a CEE Classifieds portfóliója

Budapest, 2026. január 19. – A CEE Classifieds az Ingatlannet ingatlan-apróhirdetési oldallal bővíti portfólióját. A Bank360 Csoporttal  2026. január 19-én kötött tranzakció során a CEE Classifieds leányvállalatán keresztül százszázalékos  tulajdont szerez Magyarország egyik legrégebbi ingatlanos apróhirdetési oldalán. A tranzakcióval a CEE  Classifieds célja az, hogy technológiai és üzletfejlesztési szinergiákat teremtsen és egy komplex  többoldalas értékajánlattal legyen jelen az online apróhirdetési piacon.  

Az Ingatlannetről: A 2000-ben indult Ingatlannet.hu az elsők között kezdte meg az online  ingatlanhirdetést és -keresést lehetővé tevő szolgáltatását…

Tovább a teljes cikkre


Topsztori