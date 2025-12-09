Aki figyelte a Balla Ingatlan szakértőinek szavait az elmúlt egy évben, már jóval a bekövetkező változások előtt megbízható képet kaphatott arról, hogy miként fog alakulni az ingatlanpiac az év során. Összeszedtük, hogy mit jeleztek előre a szakértők, és hogy ehhez képest miként alakult a valóság az ingatlanpiacon.

Nem volt mentes hullámzásoktól a 2025-ös évben a hazai ingatlanpiac, úgy tűnik azonban, hogy míg sokan csak kapkodták a fejüket a változások láttán, és próbáltak igazodni hozzájuk, a Balla szakértői sok mindent világosan láttak előre, így többek között az Otthon Start indulását is.

De kezdjük korábbról az áttekintést. Onnan, hogy miként jelezték előre tavaly év végén a bekövetkező ingatlanpiaci áremelkedés mértékét. Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója 2024 végén beszélt arról, hogy mintegy 10 százalékos áremelkedés következett be az elmúlt egy év során a hazai ingatlanpiacon – amikor még nem lehetett ismerni a pontos számot -, és a következő fél évben is legalább ilyen mértékű drágulásra számított.

Később aztán a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján láthatóvá vált, hogy 2024-ben éves szinten 13,7 százalékkal drágultak a lakások, majd a gyorsuló lakásár-emelkedés 2025 I. negyedévében is folytatódott: 8,7 százalékkal nőttek az árak a megelőző negyedévhez viszonyítva, illetve a II. negyedévben további 3,5 százalékos növekedés történt.

A KSH második negyedéves adataiból az is kiderül, hogy “a 2025. I. negyedévi enyhe növekedés után 2025 II. negyedévében az eladott lakások száma 31%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.”

Utóbbi egyébként Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetőjének szavait is igazolja, aki még januárban előre jelezte, hogy “márciusig kitart az ősszel kibontakozott lendület, akkor viszont elképzelhető, hogy megtorpanásra kerül sor, mert elérkezhet az a pont, amikor érezhetően mérséklődni kezd a fizetőképes kereslet.”

A lendület azonban előtte is csak mérsékelt volt, és Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa még 2025 januárjának közepén az év elején felszabaduló állampapírok ingatlanpiacra áramlása kapcsán egy podcastben azt is megjegyezte: nem számít arra, hogy a kibontakozó hullám a fővároson és az agglomeráción kívül is számottevő mértéket érjen el. És ez így is történt.

Ebben a beszélgetésben ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy kérdéses, mi hajtja majd a piacot az év második felétől kezdve. Mint szavaiból ekkor kiderült, elképzelhetőnek tartotta egy olyan lakhatási célú támogatás bevezetését, ami az átlag dolgozó réteg számára elérhetővé teszi az ingatlanvásárlást.

Sőt már 2024 végén is ezt fogalmazta meg – még konkrétabban -, amikor úgy nyilatkozott, hogy a 2026-os választások közeledtével további állami támogatások jöhetnek az ingatlanpiacot érintően: „Meglátásom szerint egy-két »csemege« várható az év végén” – hangsúlyozta a szakértő.

Júliusban aztán a kormány bejelentette a nagy horderejű állami kamattámogatott hitel, az Otthon Start szeptemberi indulását, melynek kapcsán Balla Ákos egy másik podcastben azt is megjegyezte, hogy a választási év előtt csak az volt a kérdés, milyen típusú támogatás érkezik a piacra, de valamilyen állami program megjósolható volt.

És amikor nyáron még mindenki csak a hitelprogram ingatlanárakra gyakorolt hatását elemezte, Balla Ákos már arra hívta fel a figyelmet, hogy az Otthon Starttal sokan albérletből saját tulajdonba költöznek, így ennek hatására mérséklődik majd a kereslet a bérlakások piacán, miközben növekszik a minőségi kínálat a bérbeadási céllal vásárolt ingatlanoknál, ez pedig együttes árnyomás alá helyezi a bérleti díjakat. Így már őszre, de legkésőbb 2026 első negyedévére bérleti díj csökkenést valószínűsített a szakember, ami be is következett.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője aztán még a program indulása előtt, augusztus közepén már arra hívta fel a figyelmet, hogy a kezdeti óriási érdeklődői roham nem feltétlenül lesz hosszú életű: “az új kamattámogatott hitel miatt elinduló folyamatok a későbbiekben visszafogják majd a lendületet.”

“Az egyik ilyen folyamat az árak gyorsuló emelkedése, mely már most zajlik és várhatóan nem áll le, annak ellenére, hogy a fizetésekhez és a gazdasági helyzethez képest irracionális szintekre hajtja az ingatlanárakat. És ezeket az árakat talán csak az Otthon Start 1,5 millió forintos négyzetméterár korlátja fogja meg majd végül, legalábbis az érintett lakások esetében.”

“A másik folyamat pedig az, hogy a felfokozott kereslet egy rendkívül gyenge kínálati oldallal találkozik most, ami – azáltal, hogy a hiteles vevők felszippantják a még elfogadható lakásokat is – csak még tovább romlik” – mondta a szakértő, jelezve, hogy az árak valószínűleg a felső limitig kúsznak fel, ami aztán be is következett több budapesti kerületben a keresett kategóriák esetében.

De hogy mit hoz összességében az Otthon Start az ingatlanpiacnak az idei évben, még pontosan nem látni – a hivatalos számok majd csak hónapokkal később érkeznek -, azonban Balla Ákos már július elején úgy nyilatkozott, hogy a teljes tranzakciószám 10–20 százalékkal múlhatja felül a tavalyit, ám ettől nagyobb ugrás nem várható. „Ez azt jelenti, hogy bár a piac valamelyest magához tért, továbbra is alacsonyabb fordulatszámon működik, mint a 2019-es, pandémia előtti rekordévekben” – tette hozzá.

Mindezek alapján tehát jól látható, amire Balla Ákos, immár az előrejelzéseik pontosságára utalva végül felhívta a figyelmet: „a Balla Ingatlan több mint 25 éves folyamatos sajtójelenléte során mindig a hasznos elemzésekre és a valós szakmai tartalom megjelentetésére törekedett, nem pedig a ma divatos hatásvadász főcímek és hamis PR-tartalmak közlésére.”

