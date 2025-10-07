Egymilliós négyzetméterárak fékezik az Otthon Start hatását Csepelen és környékén

Az Otthon Start program egyelőre nem hozta meg a várt ingatlanpiaci élénkülést Csepelen és a déli agglomerációban. Bár érdeklődők akadnak, a tranzakciók száma alig nőtt, miközben a támogatás inkább az árakat hajtotta fel.

Csepelen és Budapest déli agglomerációjában, elsősorban Szigetszentmiklóson egyelőre csalódást okozott az Otthon Start program, ugyanis a várakozásokkal – és sok más budapesti kerülettel ellentétben – egyelőre nem igazán hozott fellendülést az ingatlanpiacon – derült ki Marosvölgyi Gabinak, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodája szakmai vezetőjének szavaiból.

Mint az ingatlanközvetítő elmondta: érdeklődők ugyan vannak, akik Otthon Start hitelre szeretnének vásárolni, azonban a megvalósuló ingatlanpiaci tranzakciók száma nem szaporodott meg. Az irodánál azt tapasztalják, hogy fiatalok csak ritkán próbálják kihasználni a fix 3%-os kamatú hitel lehetőségét, és a befektetők száma sem nőtt meg ennek hatására. A leginkább csak a telkekre csaptak le azok a vállalkozók, akik az Otthon Start miatt vágnának bele ingatlanfejlesztésbe.

Összességében azonban a várakozásokhoz képest mindenképpen csalódást keltőek az eredmények. Véleménye szerint ennek talán köze lehet ahhoz, hogy miközben a forgalmat nem, a kínálati árakat már jelentős mértékben megemelte a támogatás. Ez azt jelenti, hogy már 1 millió forintos négyzetméterár felett jár az eladó csepeli panellakások hirdetési ára, ahogy Szigetszentmiklóson is hasonló árakkal próbálkoznak az eladók a lakásaiknál.

Tehát míg korábban átlagosan mintegy 50 millió forintba kerültek a csepeli panellakások, mostanra ez az érték felkúszott 55-60 millió forintra. Pedig Marosvölgyi Gabi szerint egymillió forintot meghaladó négyzetméteráron egyelőre nem nagyon lehet használt ingatlanokat eladni a kerületben, ahogy Szigetszentmiklóson sem.

Így hiába kínálnak az Otthon Start feltételeinek megfelelő, néhány éve felújított lakásokat Szigetszentmiklóson, az említett ár miatt még érdeklődők sem nagyon vannak rá. Csepel felkapott részén, az úgynevezett sétányok egyikén is csak akkor tudtak eladni egy első körben 1 millió forintos négyzetméterár feletti áron kínált lakást, amikor 1 millió forint alá csökkentette az árát a tulajdonos.

Hozzátette, megfigyeléseik szerint az is jellemző, hogy a 2000 után született fiatalok szinte egyáltalán nem érdeklődnek a támogatott hitel iránt. Szerinte ennek az az oka, hogy bár tényleg kedvezőbb a törlesztőrészlet a piaci hiteleknél, azonban a fizetéseikhez képest még mindig magas, ráadásul nem szívesen vállalnak 25 éves elköteleződést úgy, hogy nem pontosan látják az előttük álló jövőt.

Elképzelhető, hogy ők – ha máshogy nem tudják megoldani a lakhatásukat – maradnak albérletben, hiszen például Csepelen 150 ezer forintos havi díjtól már bérelhetnek lakást, igaz, ezek kisméretű, egyszobás garzonok, de 200 ezer forint fölé egyelőre nemigen mozdulnak a fiatalabb bérlők, kivéve azok, akik kifejezetten jól keresnek. Ugyanakkor persze a nagyobb, háromszobás lakások ára bőven 200 ezer forint felett jár.

Mindenesetre most az ingatlanközvetítők abban reménykednek, hogy esetleg az elkövetkező hónapokban még történik valami pozitív változás az Otthon Start hatására. Marosvölgyi Gabi szerint elképzelhető, hogy akadnak olyanok, akik megvárják az “első roham” lezajlását, és majd csak később kezdenek ingatlankeresésbe. Az ugyanakkor kérdés, hogy ők milyen kínálattal és árakkal találkoznak majd, és hogy ezek a tényezők mennyire sarkallják majd vásárlásra őket.