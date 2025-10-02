Három részre szakadt a budapesti lakáspiac az Otthon Start miatt – brutális ármozgások és szűk kínálat feszíti az északi kerületeket!
Az Otthon Start nyári bejelentése óta teljesen új korszak kezdődött Budapest IV. és XV. kerületében. A kereslet robbanásszerűen megnőtt, az árak ismét felfelé indultak, miközben a kínálat gyakorlatilag változatlan maradt. Ennek következtében az ingatlanpiac három jól elkülöníthető részre szakadt – derült ki a Balla Ingatlan elemzéséből.
Az első szegmens: a legkeresettebb lakások
Ide tartoznak azok a kisebb, jó állapotú ingatlanok, amelyek megfelelnek az Otthon Start 3%-os hitel feltételeinek. Ezek a lakások – főként másfélszobás panelek és téglaépítésűek – iránt óriási…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Elkelt a világ egyik legnagyobb játékpiaci óriása, elképesztő összeget fizettek érte
Olyan játékok köthetőek a céghez, mint a The Sims vagy a FIFA.