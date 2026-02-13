Otthon Starttal megvehető családi házak: 4 tágas ingatlan, ami most komoly eséllyel elérhető

Az Otthon Start hitellel nemcsak lakásokat, hanem nagy alapterületű, családbarát házakat is egyre többen keresnek. Most olyan eladó ingatlanokat válogattunk össze, amelyek mind megvásárolhatók Otthon Start finanszírozással, és méretben, felszereltségben, környezetben is erős alternatívát jelentenek azoknak, akik nem kompromisszumos otthont szeretnének. Zöldövezet, dupla garázs, nagy telek, többgenerációs lehetőség is van a listán.

Lakóparki, dupla garázsos családi ház Székesfehérvár Öreghegyen

Székesfehérvár egyik kedvelt, csendes zsákutcájában található ez a kétszintes, nappali plusz négy szobás, jó állapotú családi ház, amely zárt lakóparkban helyezkedik…