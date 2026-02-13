Otthon Starttal megvehető családi házak: 4 tágas ingatlan, ami most komoly eséllyel elérhető
Az Otthon Start hitellel nemcsak lakásokat, hanem nagy alapterületű, családbarát házakat is egyre többen keresnek. Most olyan eladó ingatlanokat válogattunk össze, amelyek mind megvásárolhatók Otthon Start finanszírozással, és méretben, felszereltségben, környezetben is erős alternatívát jelentenek azoknak, akik nem kompromisszumos otthont szeretnének. Zöldövezet, dupla garázs, nagy telek, többgenerációs lehetőség is van a listán.
Lakóparki, dupla garázsos családi ház Székesfehérvár Öreghegyen
Székesfehérvár egyik kedvelt, csendes zsákutcájában található ez a kétszintes, nappali plusz négy szobás, jó állapotú családi ház, amely zárt lakóparkban helyezkedik…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Adó és jog
Retail
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.