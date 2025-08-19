Hihetetlen árcsökkenés: szuper kedvezményes családi házakat mutatunk!
Az Ingatlantájoló megújult Árfigyelő szolgáltatásával 24 órán belül értesülhetsz arról, ha egy az általad beállított szűrési feltételeknek megfelelő ingatlan árát csökkentették. Ehhez nem kell mást tenned, mint Hirdetésfigyelőt beállítanod, és várnod a hírlevelet a legjobb ajánlatokkal. De ha az OtthonTérkép applikációt is letöltöd iOS-re vagy Androidra, akkor azonnali push üzenetben értesülhetsz arról, ha valamelyik számodra releváns ingatlan árát csökkentették. Mai válogatásunkba szuper családi házak kerültek, melyeknek az elmúlt néhány napban csökkent az áruk.
Szép családi ház Győrszentivánon
14 millió forinttal…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.