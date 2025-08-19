Az Otthon Start kevés, sok az elavult ingatlan – kedvezményes felújítási hitelt sürget az ÉVOSZ!

Miközben mindenki az Otthon Start 3%-os lakáshiteléről beszél, a háttérben egy másik, sokakat érintő támogatás is érkezhet: kedvezményes lakásfelújítási hitel. Orbán Viktor már megígérte, most pedig építőipari szakértők elárulták, milyen feltételekkel lenne igazán ütős ez az új lehetőség.

A cél világos: ne csak új otthonok épüljenek, hanem a régi, lerobbant lakások és családi házak is új életre keljenek. Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint ehhez egy rugalmas, könnyen igényelhető és nagy összegű hitel kell, amit valóban sokan igénybe…