Egy óvatlan poszt is elég lehet a kirúgáshoz – munkajogi kockázatok 2025-ben
A magyar munkajog világában számos olyan felmondási ok létezik, amelynél a munkavállalónak alig van esélye megnyerni a pert. Klasszikus példa a konkurenciának való titkos bedolgozás vagy a munkahely nyilvános, súlyosan sértő szidalmazása. Ugyanakkor akadnak árnyaltabb helyzetek is – például amikor egy betegszabadságon lévő dolgozót a tengerparti nyaralásáról posztolt fotói miatt bocsátanak el. Ilyenkor a körülmények alapos vizsgálata döntő, hiszen lehet, hogy a pihenés a felépülést szolgálta.
Felmondás lehetséges okai
A munkaviszony megszüntetésének jogszerű okai közé tartozhat a munkáltató működésével összefüggő…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.