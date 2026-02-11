Az egyik legdrágább hiba megtakarításnál, ami miatt 30%-kal többet fizetsz

Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjas éveikre gyűjtve a lehető legbiztonságosabb befektetési stratégiát kell választaniuk. A matematika azonban azt mutatja: ez a döntés akár 30 százalékkal többet vehet ki a zsebedből. Az egyik legnagyobb hiba amit el lehet követni hosszú távú megtakarításoknál, az a túlzottan alacsony kockázatvállalás. Ne értsd félre, nem arról van szó, hogy […]