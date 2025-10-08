REKORDSZINTRE NŐTT A HITELPIAC A HÁROMSZOROS ÉRDEKLŐDÉS HATÁSÁRA

Az Otthon Start Programnak (OSP) is köszönhetően a Duna House minden idők legerősebb negyedévét zárta az ingatlanközvetítési területen, míg a pénzügyi közvetítői szegmensben, a cégcsoporthoz tartozó Credipass-nál, ugyancsak rekordszintre ugrottak a hiteligénylések.



A magyar piacon szeptemberben az augusztusi számokat bázisnak tekintve megháromszorozódott a jelzáloghitel-igénylések volumene az OSP elindulásának köszönhetően.

„Elképesztő ügyféligény tapasztalható a teljes országos hálózatunknál, a beadott igénylések száma több mint duplájára nőtt még az eddigi rekordunkhoz képest is. Az átlagos ügyletérték jelenleg körülbelül 30 millió forint, de a program valóban folyósított ügyletekben látható hatása a folyósításokra kisebb késleltetéssel, október-november folyamán jelentkezik majd” – mondta Fülöp Krisztián, a Duna House cégcsoporthoz tartozó Credipass magyarországi vezetője.

Az OSP szeptemberi indulása erősen felfűtötte az ingatlanpiacot, jelentősen növelve az értékesítési aktivitást is.

A Duna House ingatlanközvetítői hálózata így szintén történelmi csúcsot döntött: a harmadik negyedévben 3,9 milliárd forint jutalékbevételt realizált, ami 38,7%-os éves növekedésnek felel meg. A vállalatnál továbbra is erős októberrel és novemberrel számolnak az OSP iránti stabil kereslet miatt.