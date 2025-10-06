Vége az ingyenes készpénzfelvételnek az OTP-nél! – de van, aki még megússza a pluszköltséget!
Meglepő fordulat az OTP-nél: a bank eltörölte a külföldi kártyákkal történő ingyenes készpénzfelvételt, ami eddig sok magyar és külföldi ügyfél kedvelt trükkje volt utazások előtt.
De mielőtt bárki kétségbeesne: a Revolut és a Wise felhasználói még mindig megúszhatják a drága díjakat – mutatjuk, hogyan!
Forrás: Világgazdaság / Ballagó Dániel, 2025.09.27.
OTP: mostantól vége az ingyenes készpénzfelvételnek
Az OTP Bank hivatalosan megerősítette, hogy többé nem engedi a külföldi pénzintézetek által kibocsátott kártyákkal az ingyenes készpénzfelvételt a saját ATM-jeiből.
A változás 2025….
