Elképesztő: brutálisan túlárazott piacon robbant be az Otthon Start – de megéri most hitelt felvenni, vagy ez a következő lakáspiaci csapda?

Miközben a lakásárak már évek óta elszálltak, az Otthon Start hirtelen hatalmas keresleti boomot okozott – de vajon tényleg jó üzlet most lakást venni? Vagy éppen most épül a következő magyar lakáspiaci buborék? Most megmutatjuk, mit jelent valójában, hogy “túlértékelt” a lakáspiac, miért kockázatos a hitelfelvétel, és mikortól nem éri meg az OSP kölcsön – olvashatjuk a Pénzcentrum oldalán.

Mi az, hogy “túlértékelt” lakáspiac? Nagyon egyszerű

A Magyar Nemzeti Bank szerint a magyar lakásárak átlagosan közel 19 százalékkal magasabbak a…