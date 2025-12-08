Ne maradj le a legjobb ingatlanokról – reagálj időben az OtthonTérkép mobilapppal!

Az ingatlanpiacon nemcsak az számít, mit keresel, hanem az is, milyen gyorsan reagálsz. A kedvező árú lakások és házak sokszor napokon belül gazdára találnak, így aki azonnal értesül az árcsökkenésekről, könnyen előnyt szerezhet a többi érdeklődővel szemben. Az OtthonTérkép mobilapp pontosan ebben segít: bárhol is vagy, azonnali jelzést kapsz, ha egy számodra releváns ingatlan olcsóbb lett vagy új ajánlat érkezett.

Miért lényeges, hogy rögtön lásd az árváltozásokat?

Egy időben érkező értesítés akár több százezer forintos előnyt is jelenthet. A piacon…