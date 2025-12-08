Lakásvásárlást tervezel? Ne dönts addig, amíg ezt nem láttad – jön a Lakópark XPO!
Ha új otthont keresel, most érdemes piros betűs ünnepként beírni a naptárba a márciust: két napra a teljes hazai lakáspiac egy helyre költözik, és te első kézből láthatod a legújabb lakóparkokat. A Lakópark XPO nem csak egy kiállítás – ez lesz 2025 legfontosabb lakásvásárlási eseménye, ahol végre összehasonlíthatod a fejlesztéseket, megértheted a trendeket, és akár több millió forintot spórolhatsz egy okos döntéssel – tájékoztatott az Economx.
Két nap, ahol minden kérdésedre választ kapsz
Márciusban jön a Lakópark XPO, az ország…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Lehull a lepel, szerdán nyílik meg az első magyar Mere
A vásárlók olcsó árakkal és nagy kiszerelésekkel találkozhatnak.