Döbbenetesen sok magyar igényelt személyi kölcsönt a nyár első hónapjában
Az MNB statisztikái alapján júniusban 42 483 személyi kölcsön-szerződést kötöttek a magyarok, ez 16,17 százalékkal haladja meg az eddigi legmagasabb értéket. Ez a „rekord” azt mutatja, hogy a személyi hitelek népszerűsége továbbra is töretlen, de mi állhat e siker mögött? Júniusban több szempontból is rekordra futott a személyi hitelezés. A bankok összesen 42 483 hitelszerződést kötöttek az […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.