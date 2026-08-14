Döbbenetesen sok magyar igényelt személyi kölcsönt a nyár első hónapjában

Az MNB statisztikái alapján júniusban 42 483 személyi kölcsön-szerződést kötöttek a magyarok, ez 16,17 százalékkal haladja meg az eddigi legmagasabb értéket. Ez a „rekord” azt mutatja, hogy a személyi hitelek népszerűsége továbbra is töretlen, de mi állhat e siker mögött? Júniusban több szempontból is rekordra futott a személyi hitelezés. A bankok összesen 42 483 hitelszerződést kötöttek az […]