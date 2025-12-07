Budapesten több tízezer lakás áll üresen – miközben emberek ezrei nem tudnak hol lakni! Itt a Fővárosi Lakásügynökség új válasza a lakhatási krízisre

Elképesztő ellentmondásra mutat rá a Habitat for Humanity új elemzése: miközben majdnem 3 millió ember él lakhatási szegénységben Magyarországon, Budapesten akár százezernél is több ingatlan állhat üresen – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Igen, jól olvastad: üres lakások ezrei, miközben családok kényszerülnek túl drága albérletekbe vagy bizonytalan megoldásokba.

A lakhatási válság ma már nem csak a fiatalok problémája – Budapesten lassan középosztálybeli fizetéssel is nehéz lakhatást találni.

Panel 50 millióért, albérlet 280 ezerért: ki engedheti ezt meg magának?

A bérleti díjak…