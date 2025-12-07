MNB-vészjelzés: elszabadult az Otthon Start lakásárbomba – meddig bírja még a piac, mielőtt durran a buborék?

Miközben az önkéntes nyugdíjpénztárakból alig csordogált pénz az ingatlanpiacra, az Otthon Start Program szó szerint felrobbantotta a keresletet. Az MNB szerint az éves lakásár-drágulás 2025 végére országos átlagban majdnem 29 százalékra gyorsulhat, a lakások már most jóval gyorsabban drágulnak, mint amit a bérek, a hitelfeltételek vagy a gazdaság indokolna. A jegybank egyre hangosabban beszél túlértékeltségről és buborékkockázatról – és közben csendben felkészíti a bankokat egy lehetséges későbbi sokkra – olvashatjuk a Pénzcentrum oldalán.

Nyugdíjmegtakarítás, amire mindenki készült – aztán alig…