Így add el rekordgyorsasággal a lakásod – bevált módszerek, amelyek valóban működnek
Sokan szeretnék, ha ingatlanuk néhány héten belül gazdára találna, de a gyors eladás nem a véletlen műve. A kulcs a tudatos előkészítés, az átgondolt stratégia és a digitális eszközök hatékony használata. Ha mindezt összehangolod, drámaian lecsökkentheted az értékesítés idejét. Lássuk, hogyan támogat ebben az Ingatlantájoló, és mely lépések segítenek igazán felgyorsítani a folyamatot.
1. Árazd be jól – ez a gyors eladás alapja
A túlárazott hirdetések szinte garantáltan lassabban kelnek el. A magas ár visszatartja az érdeklődőket, kevésbé kattintanak, ritkábban…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Lehull a lepel, szerdán nyílik meg az első magyar Mere
A vásárlók olcsó árakkal és nagy kiszerelésekkel találkozhatnak.