Látványosan halad Maglód legújabb logisztikai központjának kivitelezése: az APCT Condo fejlesztése szerkezetkész állapotba lépett, a vasbeton tartószerkezet már elkészült, és hamarosan a tető- és oldalfalburkolatok is a helyükre kerülnek. A projekt várhatóan 2025 év végére készül el és 2026 első negyedévére kapja meg a használatbavételi engedélyt – de a bérlők már most bekapcsolódhatnak a fejlesztésbe.

A projekt egyik legnagyobb újdonsága, hogy a bérlés mellett a vétel is lehetővé válik: az ipari csarnok ipari társasházzá alakul, így a vállalkozások hosszú távon saját tulajdonú raktárhoz, műhelyhez vagy üzemi egységhez juthatnak.

Legyél tulajdonosa a raktáradnak – új korszak kezdődik Maglódon

Az APCT Condo az első hazai logisztikai fejlesztések egyike, amely ilyen rugalmasságot kínál: a cégek először bérlőként költözhetnek be, majd később lehetőségük nyílik arra, hogy a már használt egységet meg is vásárolják. A beruházás így nemcsak stratégiai telephelyként, hanem ingatlanbefektetésként is értelmezhető.

A projekt a Pi Invest Zrt. fejlesztésében, a Pallér Csarnok Kft. kivitelezésében és a Gránit Bank Nyrt. finanszírozásával valósul meg.

Stratégiai lokáció a logisztikai tengelyen

Az APCT Condo a Maglód Déli Ipari Parkban, a Dóra Tivadar utcában épül, Budapest határától karnyújtásnyira, ideális elhelyezkedéssel:

M0 autóút: 1,4 km

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér: 2,4 km

Budapest belvárosa: 21 km

Ez a pozíció tökéletes választás országos vagy nemzetközi áruszállításra is berendezkedett vállalkozások számára.

Rugalmas méretek – 144-től 16 000 négyzetméterig

Az APCT Condo legnagyobb előnye a méretbeli rugalmasság. A projekt négy ütemben valósul meg, és 144 m²-től egészen 16 000 m²-ig terjedően kínál testreszabható területeket. Akár egy kisebb műhelyre, akár egy nagy volumenű logisztikai bázisra van szükség, a fejlesztés minden igényt képes kiszolgálni.

Ez a kialakítás ideális start-upoknak, kis- és középvállalkozásoknak, de akár nagyvállalatok regionális raktárainak vagy gyártási központjainak is tökéletes választás lehet.

Fenntarthatóság a fejlesztés középpontjában

Az APCT Condo zöld jövőképpel épül: a csarnokok energiahatékony kialakításúak, a tervezés során figyelembe vették a hosszú távú üzemeltetési költségek minimalizálását is. A napelemek és az opcionálisan választható hőszivattyús rendszerek nemcsak környezetbarát működést biztosítanak, hanem hozzájárulnak az alacsony rezsiköltségekhez is.

A projekt célja, hogy ne csak egy korszerű raktárbázis, hanem egy valódi, fenntartható üzleti ökoszisztéma jöjjön létre.

Közösségépítés és társadalmi felelősségvállalás

Az ünnepélyes alapkőletételre 2025. június 17-én került sor, ahol a beruházó kiemelte: az APCT Condo nemcsak gazdasági célokat szolgál, hanem közösségi felelősséget is vállal. A fejlesztők közel 9 000 négyzetméternyi közösségi célú területet biztosítanak Maglód városának, a településrendezési megállapodás keretében.

APCT Condo – Béreld ma, birtokold holnap

Maglód új logisztikai központja nem csupán a stratégiai elhelyezkedésével vagy a rugalmas méretválasztékával tűnik ki a piacon, hanem azzal is, hogy egyedülálló módon kombinálja a bérlés és a tulajdonlás előnyeit. Ha Ön is olyan telephelyet keres, amely hosszú távon is megtérül, az APCT Condo ideális megoldás.

Bérelhető és megvásárolható ipari egységek

Már szerkezetkész állapot

teljes befejezés várhatóan 2025 végére, használatbavételi engedély 2026 első negyedévében

Zöld, energiahatékony fejlesztés

Kiváló megközelíthetőség, Budapest mellett

APCT Condo – amikor a raktár nem csak egy hely, hanem jövőbeli érték is.

A cikkben szereplő képek illusztrációk.

A cikk megjelenését az APCT Condo fejlesztője támogatta.