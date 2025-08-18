Egyedülálló lehetőség: bérelhető majd megvásárolható területek az APCT Condo logisztikai központban
Látványosan halad Maglód legújabb logisztikai központjának kivitelezése: az APCT Condo fejlesztése szerkezetkész állapotba lépett, a vasbeton tartószerkezet már elkészült, és hamarosan a tető- és oldalfalburkolatok is a helyükre kerülnek. A projekt várhatóan 2025 év végére készül el és 2026 első negyedévére kapja meg a használatbavételi engedélyt – de a bérlők már most bekapcsolódhatnak a fejlesztésbe.
A projekt egyik legnagyobb újdonsága, hogy a bérlés mellett a vétel is lehetővé válik: az ipari csarnok ipari társasházzá alakul, így a vállalkozások hosszú távon saját tulajdonú raktárhoz, műhelyhez vagy üzemi egységhez juthatnak.
Legyél tulajdonosa a raktáradnak – új korszak kezdődik Maglódon
Az APCT Condo az első hazai logisztikai fejlesztések egyike, amely ilyen rugalmasságot kínál: a cégek először bérlőként költözhetnek be, majd később lehetőségük nyílik arra, hogy a már használt egységet meg is vásárolják. A beruházás így nemcsak stratégiai telephelyként, hanem ingatlanbefektetésként is értelmezhető.
A projekt a Pi Invest Zrt. fejlesztésében, a Pallér Csarnok Kft. kivitelezésében és a Gránit Bank Nyrt. finanszírozásával valósul meg.
Stratégiai lokáció a logisztikai tengelyen
Az APCT Condo a Maglód Déli Ipari Parkban, a Dóra Tivadar utcában épül, Budapest határától karnyújtásnyira, ideális elhelyezkedéssel:
- M0 autóút: 1,4 km
- Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér: 2,4 km
- Budapest belvárosa: 21 km
Ez a pozíció tökéletes választás országos vagy nemzetközi áruszállításra is berendezkedett vállalkozások számára.
Rugalmas méretek – 144-től 16 000 négyzetméterig
Az APCT Condo legnagyobb előnye a méretbeli rugalmasság. A projekt négy ütemben valósul meg, és 144 m²-től egészen 16 000 m²-ig terjedően kínál testreszabható területeket. Akár egy kisebb műhelyre, akár egy nagy volumenű logisztikai bázisra van szükség, a fejlesztés minden igényt képes kiszolgálni.
Ez a kialakítás ideális start-upoknak, kis- és középvállalkozásoknak, de akár nagyvállalatok regionális raktárainak vagy gyártási központjainak is tökéletes választás lehet.
Fenntarthatóság a fejlesztés középpontjában
Az APCT Condo zöld jövőképpel épül: a csarnokok energiahatékony kialakításúak, a tervezés során figyelembe vették a hosszú távú üzemeltetési költségek minimalizálását is. A napelemek és az opcionálisan választható hőszivattyús rendszerek nemcsak környezetbarát működést biztosítanak, hanem hozzájárulnak az alacsony rezsiköltségekhez is.
A projekt célja, hogy ne csak egy korszerű raktárbázis, hanem egy valódi, fenntartható üzleti ökoszisztéma jöjjön létre.
Közösségépítés és társadalmi felelősségvállalás
Az ünnepélyes alapkőletételre 2025. június 17-én került sor, ahol a beruházó kiemelte: az APCT Condo nemcsak gazdasági célokat szolgál, hanem közösségi felelősséget is vállal. A fejlesztők közel 9 000 négyzetméternyi közösségi célú területet biztosítanak Maglód városának, a településrendezési megállapodás keretében.
APCT Condo – Béreld ma, birtokold holnap
Maglód új logisztikai központja nem csupán a stratégiai elhelyezkedésével vagy a rugalmas méretválasztékával tűnik ki a piacon, hanem azzal is, hogy egyedülálló módon kombinálja a bérlés és a tulajdonlás előnyeit. Ha Ön is olyan telephelyet keres, amely hosszú távon is megtérül, az APCT Condo ideális megoldás.
- Bérelhető és megvásárolható ipari egységek
- Már szerkezetkész állapot
- teljes befejezés várhatóan 2025 végére, használatbavételi engedély 2026 első negyedévében
- Zöld, energiahatékony fejlesztés
- Kiváló megközelíthetőség, Budapest mellett
APCT Condo – amikor a raktár nem csak egy hely, hanem jövőbeli érték is.
A cikkben szereplő képek illusztrációk.
A cikk megjelenését az APCT Condo fejlesztője támogatta.Tovább a teljes cikkre