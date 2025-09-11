ÚJPESTEN CSAKNEM KÉTSZERESÉRE UGROTT AZ INGATLANKERESLET

A Duna House legfrissebb adatai szerint augusztusban Budapest IV. kerületének népszerűsége látványosan nőtt az 1 évvel korábbihoz képest: míg 2024 augusztusában az érdeklődők csupán 6,6%-a keresett itt ingatlant, addig idén augusztusban már 11,1%-uk. A közel kétszeres erősödés jól mutatja, hogy Újpest az egyik legdinamikusabban fejlődő fővárosi kerület az ingatlanpiacon.



A főváros több városrészében is érezhető növekedést mutatnak a Duna House adatai: a XIII. kerületben például 18%-ról 25%-ra, a XIV. kerületben pedig 15%-ról 20%-ra ugrott az érdeklődés aránya. Ezek a számok azt jelzik, hogy a budapesti ingatlanpiacon belül egyre erősebb a kereslet a külsőbb városrészekben is, ahol a még elérhetőbb négyzetméterárak és a fejlesztések egyaránt vonzóak lehetnek.

Az Otthon Start Program nagy szerepet játszott abban, hogy a fiatal családok és első lakásukat keresők aktivitása megnőtt az elmúlt hónapokban. Sokan már a program indulása előtt elkezdték a piac feltérképezését, főként olyan kerületekben, ahol a lakások még megfizethetőbbek, de jó közlekedéssel és infrastruktúrával rendelkeznek.

„A piaci keresletet ugyanúgy befolyásolják az árak és a lokáció, mint az állami támogatások, amelyek rövid idő alatt is jelentős változásokat indíthatnak el” – fogalmazott Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Már közvetlenül az Otthon Start Program bejelentése után érzékelhető volt az érdeklődés drasztikus felfutása, és több fővárosi kerület, köztük Újpest népszerűségének ugrása ehhez is köthető.”

Budapest IV. kerületének példája jól mutatja, hogy a támogatási lehetőségek és a piaci kínálat találkozása rövid idő alatt is markáns változásokat hozhat a keresleti oldalon. „A következő hónapokban az is kiderül, hogy a program hosszabb távon miként alakítja át a fővárosi ingatlanpiac térképét” – mondta Szegő Péter.