Személyi kölcsön igénylés: személyesen vagy online éri meg jobban?

A személyi kölcsönök piaca 2025-ben történelmi csúcsokat dönt: júliusban 107,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a magyarok, ami 42%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az átlagos hitelösszeg már korábban meghaladta a 3 millió forintot. De ami még ennél is figyelemreméltóbb: minden második személyi hitelt online igényelnek az ügyfelek. De vajon minden esetben az […]