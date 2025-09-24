Személyi kölcsön igénylés: személyesen vagy online éri meg jobban?
A személyi kölcsönök piaca 2025-ben történelmi csúcsokat dönt: júliusban 107,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a magyarok, ami 42%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az átlagos hitelösszeg már korábban meghaladta a 3 millió forintot. De ami még ennél is figyelemreméltóbb: minden második személyi hitelt online igényelnek az ügyfelek. De vajon minden esetben az […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.